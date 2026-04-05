Carabineros emite alerta de búsqueda por sospechoso de homicidio de adulta mayor en Quinta Normal

El hombre, de nacionalidad haitiana y 27 años, se encuentra "prófugo de la justicia" por el ilícito perpetrado el martes 31 de marzo.

Carabineros de Chile difundió el sábado 4 de abril la imagen de Víctor Thiany, principal sospechoso del delito de robo con homicidio de una adulta mayor al interior de su vivienda en la comuna de Quinta Normal.

La víctima, María Leonor Valdevenito, fue encontrada por su hija y presentaba diversas heridas que apuntaban a la participación de terceros en el hecho.

Adicionalmente, al interior del domicilio se constató la falta de diversas pertenencias de la mujer, incluido su vehículo.

Una grabación de cámaras cercanas al hogar de la adulta mayor registró el momento en que el principal sospechoso del crimen huyó del lugar en el furgón de la víctima.

“Se busca a Victor Thiany”

Desde la institución indicaron que “este individuo representa un alto peligro para la seguridad pública, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía”.

Ante cualquier información sobre su paradero, Carabineros señaló que se debe contactar a la brevedad al Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9, al número 229221070.