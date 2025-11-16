Carabineros detiene a dos personas en Valparaíso por negarse a ejercer como vocales de mesa

Los aprehendidos, un hombre y una mujer designados en un local de votación de la comuna, se negaron a cumplir una función obligatoria durante la jornada electoral.

En el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias, Carabineros confirmó la detención de dos personas en la Región de Valparaíso por negarse a cumplir su rol como vocales de mesa, una función obligatoria establecida por la legislación electoral.

De acuerdo con la información entregada por la institución, los detenidos —un hombre y una mujer— fueron designados para desempeñar esta labor en el local de votación Escuela de Ingeniería, donde habrían rechazado asumir el cargo pese al carácter cívico y exigible de la responsabilidad.

“Tenemos dos detenidos al menos en Valparaíso”, señaló la jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, quien detalló que los procedimientos se realizaron conforme a la normativa vigente para estos casos.

La autoridad también se refirió al funcionamiento de Comisaría Virtual, apuntando que durante la mañana se registraron episodios de “intermitencia” producto del alto número de solicitudes.

No obstante, aseguró que la plataforma sigue operativa: “Se puede acceder al trámite, solo se requiere paciencia. Esto ocurre en todas las elecciones, cuando la demanda inicial satura el sistema”.

