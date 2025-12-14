Carabineros descarta presencia de bomba en local de votación de Valparaíso: “Se realizó una revisión extrema”

El procedimiento fue activado tras un llamado telefónico anónimo y obligó a evacuar de forma preventiva a cerca de 80 personas.

Carabineros descartó la veracidad del aviso de bomba que obligó a evacuar de manera preventiva la Escuela Básica Eleuterio Ramírez, en la comuna de Valparaíso, recinto que funciona como local de votación en el marco de las elecciones presidenciales.

Tras el procedimiento, encabezado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), se autorizó el reingreso de votantes y funcionarios, permitiendo la normalización del proceso electoral en el establecimiento.

Así lo confirmó la general de Carabineros, Patricia Vásquez, quien explicó que el operativo se activó a raíz de un requerimiento del Jefe de la Defensa Nacional, además de un llamado telefónico anónimo que alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

“Se derivó personal de organismos especializados, GOPE, con canes, se hizo una revisión extrema del colegio, no encontrando nada“, señaló.

La general Vásquez agregó que, una vez finalizadas las diligencias, Carabineros autorizó el ingreso de las personas para que pudieran ejercer su derecho a voto “en forma tranquila”, asegurando que la jornada en el lugar continuará con normalidad.