Carabineros desalojan la Usach tras 28 días de toma por denuncias de violencia en el campus

La rectoría, encabezada por Rodrigo Vidal, aseguró que la intervención de Carabineros fue una “decisión difícil pero necesaria”, luego de que fracasara un acuerdo con la Federación de Estudiantes para entregar las dependencias.

La madrugada de este martes, Carabineros realizó un operativo para desalojar el sector norte de la Universidad de Santiago (Usach), poniendo fin a una toma que se extendió por 28 días.

La medida se concretó a solicitud del rector Rodrigo Vidal, luego de que la casa de estudios reportara hechos de violencia y daños a la infraestructura durante el fin de semana.

De acuerdo con información entregada por la institución, la decisión se tomó tras diversos incidentes registrados en los días previos, entre ellos robos de materiales, daños a oficinas y la destrucción de cámaras de seguridad.

Estos hechos —según la rectoría— habrían sido determinantes para solicitar la intervención policial, recogió La Tercera.

En un comunicado difundido a la comunidad universitaria, el rector Vidal explicó que el procedimiento se desarrolló “de manera pacífica y ordenada” y que la medida fue “una decisión difícil pero necesaria”.

“No es política de este gobierno universitario llevar adelante este tipo de acciones sin antes agotar todas las instancias de diálogo. Sin embargo, la situación se volvió insostenible. Se registraron daños graves a la infraestructura y bloqueos que impedían el normal funcionamiento académico”, afirmó la autoridad.

Intento de acuerdo previo

Antes del desalojo, la rectoría había firmado un acuerdo con la Federación de Estudiantes (Feusach) para poner término a la toma y reanudar las actividades este mismo martes.

No obstante, el entendimiento se quebró horas más tarde, luego de que la federación informara que el pacto no fue respaldado por la asamblea del movimiento.

“La federación no pudo concretar el liderazgo necesario para implementar el acuerdo alcanzado. Ante la inseguridad y los hechos registrados, fue inevitable proceder al desalojo”, detalló Vidal en el comunicado.

Reacciones estudiantiles

Desde el movimiento que mantenía la toma, una cuenta en redes sociales acusó a la rectoría de incumplir su compromiso de diálogo y de “exponer a los estudiantes ante la fuerza policial”.

Además, convocaron a una concentración frente al campus en rechazo a la medida y en defensa de la movilización.

Campus cerrado y resguardo policial

Durante toda la jornada, el campus de la Usach permanecerá cerrado y solo podrán ingresar los equipos administrativos y de seguridad convocados por sus jefaturas. Carabineros se mantiene en alerta preventiva mientras la universidad busca restablecer el orden y reanudar sus actividades normales en los próximos días.

““Sé que algunas personas no estarán de acuerdo con la decisión tomada, pero también sé que la gran mayoría de nuestra comunidad académica, docente, funcionaria y estudiantil anhela poder ingresar nuevamente a sus lugares de trabajo y estudios, donde puedan llevar adelante sus tareas cotidianas en paz y seguridad. No será tolerada ninguna forma de retoma en ningún lugar del campus”, advirtió el rector Vidal.