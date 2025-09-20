Carabineros del cuadro verde sufre grave caída durante acto en Parque Padre Hurtado

Un grave accidente sufrió un oficial de carabineros del Cuadro Verde de la institución.

Durante un show de habilidades, el efectivo perdió el control del caballo que conducía, cayendo del animal y siendo arrastrado por varios metros.

Según información de la institución uniformada “el funcionario fue trasladado al Hoscar y se encuentra consciente, siendo atendido y evaluado por profesionales médicos, sin riesgo vital y en estos momentos en rayos para determinar si mantiene alguna fractura”.

