Carabineros del cuadro verde sufre grave caída durante acto en Parque Padre Hurtado

Por CNN Chile

20.09.2025 / 20:33

Un grave accidente sufrió un oficial de carabineros del Cuadro Verde de la institución.

Durante un show de habilidades, el efectivo perdió el control del caballo que conducía, cayendo del animal y siendo arrastrado por varios metros.

Según información de la institución uniformada “el funcionario fue trasladado al Hoscar y se encuentra consciente, siendo atendido y evaluado por profesionales médicos, sin riesgo vital y en estos momentos en rayos para determinar si mantiene alguna fractura”.

