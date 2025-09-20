Carabineros del cuadro verde sufre grave caída durante acto en Parque Padre Hurtado
Por CNN Chile
20.09.2025 / 20:33
Un grave accidente sufrió un oficial de carabineros del Cuadro Verde de la institución.
Durante un show de habilidades, el efectivo perdió el control del caballo que conducía, cayendo del animal y siendo arrastrado por varios metros.
Según información de la institución uniformada “el funcionario fue trasladado al Hoscar y se encuentra consciente, siendo atendido y evaluado por profesionales médicos, sin riesgo vital y en estos momentos en rayos para determinar si mantiene alguna fractura”.
