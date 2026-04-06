Carabineros entregó balance de tránsito tras Semana Santa: 12 personas murieron en siniestros viales

Personal policial también informó que 203 personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas y se registró un total de 421 accidentes de tránsito.

Carabineros entregó el balance de tránsito final tras el fin de semana largo por Semana Santa, dando a conocer que 12 personas murieron en accidentes de tránsito.

Durante el fin de semana largo, que fue desde la tarde del jueves 2 hasta la noche del domingo 5 de abril, se registró un “intenso movimiento vehicular” en las distintas rutas. En total, 416.389 vehículos salieron de Santiago con destino a diferentes zonas del país.

El jefe de Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, general Víctor Vielma, informó que durante dichos días se reforzaron los controles preventivos, realizando 76 mil fiscalizaciones vehiculares y 17.824 exámenes de alcoholemia y narcotest.

En cuanto a infracciones, se cursaron 3.913 a nivel nacional. Entre las principales causas estuvo el exceso de velocidad al conducir, el no uso del cinturón de seguridad y la ausencia del Sistema de Retención Infantil (SRI).

Asimismo, 203 personas fueron detenidas por manejar en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas y se registró un total de 421 accidentes de tránsito, de los cuales un 76% fueron en zonas urbanas. Se registraron 312 personas lesionadas con distintos niveles de gravedad.

Las autoridades indicaron que este año hubo 5 fallecidos más en comparación con 2025.