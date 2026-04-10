Carabineros fueron atacados por una turba en fiscalización: uno de los agresores terminó baleado

El grupo de antisociales intentaba evitar la detención de un individuo que golpeó a un policía para huir de un control de identidad.

Un carabinero utilizó su arma de servicio para repeler el ataque de una turba durante una fiscalización en Colina, luego que un grupo intentara agredir a un segundo policía para evitar la detención de un sujeto en fuga. Producto del disparo, uno de los agresores resultó herido a bala aunque fuera de riesgo vital, mientras que un funcionario presentaría un TEC cerrado producto de un golpe con objeto contundente en la cabeza. En cuanto al sujeto que intentó eludir el control policial, logró ser capturado horas más tarde en el mismo sector.

En cuanto a la cronología de los hechos, el detenido que originó la cadena de hechos violentos se negó a una fiscalización y agredió con un golpe de puño a uno de los carabineros y huyó a unos blocs. Pese a ello, el individuo fue reducido, lo que provocó la reacción de un grupo de personas que salió desde los edificios para intentar liberarlo, golpeando a los uniformados en distintas partes del cuerpo.

En ese contexto, y ante el riesgo inminente de una agresión mayor contra su compañero, un segundo carabinero hizo uso de su arma de servicio, efectuando un disparo que dejó a uno de los atacantes herido.