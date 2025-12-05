Ordenan arraigo nacional para cuatro carabineros acusados de apremios ilegítimos contra persona en Valparaíso

Los funcionarios fueron formalizados por apremios ilegítimos tras la agresión ocurrida el 3 de diciembre. Dos habrían ejecutado los golpes y otros dos no intervinieron. Carabineros confirmó su baja y aseguró colaboración con la investigación.

Cuatro funcionarios de Carabineros quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima, tras ser formalizados por apremios ilegítimos en Valparaíso.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 3 de diciembre, cuando una persona fue golpeada con bastones por dos de los uniformados en plena vía pública. Los otros dos funcionarios presentes no habrían intervenido para evitar la agresión.

De acuerdo con la imputación, la golpiza fue ejecutada por el sargento primero Mario Martínez y el cabo primero David Garcés. En tanto, el cabo segundo Iván Henríquez y el carabinero Alfonso Chávez permanecieron en el lugar sin actuar para detener la situación.

La fiscal María Loretto Herrmann detalló que la víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas una herida de dos centímetros en la cabeza. Durante la constatación de lesiones, los imputados además habrían agredido verbalmente a la persona afectada.

El académico y doctor en Derecho Penal de la Universidad Central, Silvio Cuneo, señaló que aún es prematuro anticipar una condena, aunque indicó que existirían indicios que permiten considerar verosímiles los hechos descritos por la Fiscalía.

Por su parte, Carabineros informó por escrito que todos los funcionarios involucrados fueron dados de baja y que la institución ha cooperado en todo momento con la investigación.