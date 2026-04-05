Carabinero de franco frustra robo de vehículo tras enfrentarse a delincuentes armados en Maipú

Tras el intercambio de disparos, los antisociales huyeron del lugar sin concretar el robo. No se registraron personas lesionadas.

Un carabinero que no se encontraba en funciones evitó el robo de un vehículo durante la noche del viernes en la comuna de Maipú, tras enfrentarse a un grupo de delincuentes armados en un recinto comercial.

El episodio se produjo cuando el funcionario, que estaba en las cercanías del lugar, detectó a cinco sujetos encapuchados que intentaban sustraer un automóvil desde un estacionamiento.

Al percatarse de la situación, decidió intervenir para impedir el delito. Según los antecedentes, al momento de identificarse como policía, los individuos abrieron fuego en su contra. 1

El funcionario respondió utilizando su arma particular, efectuando varios disparos, lo que provocó la huida de los antisociales sin lograr su objetivo.

Pese al intercambio de disparos, no se reportaron personas heridas.

La teniente Fernanda Rubilar del Departamentos de Comunicaciones de Carabineros detalló que “el oficial se encontraba sentado en una plaza cerca del recinto comercial, pudiendo observar a una banda de cinco individuos a rostro cubierto premunidos de arma de fuego, quienes querían robar este vehículo, ante lo cual fue atacado en dos ocasiones con arma de fuego“.

El policial logró “repeler el ataque con su armamento particular, huyendo de esta forma los atisociales, no concretando el hecho”, agregó la uniformada.

“De esta manera demuestra el compromiso permanente de Carabineros con la comunidad, incluso cuando los funcionarios no están de servicio”, puntualizó Rubilar.

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