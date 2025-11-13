Carabinero frustra encerrona en Colina y hiere a dos delincuentes menores de edad tras persecución

El oficial seguía a los asaltantes que habían robado un vehículo a una mujer en la caletera de la autopista General San Martín. Dos adolescentes resultaron heridos y otros dos sospechosos fueron detenidos.

Un mayor de Carabineros frustró una encerrona en la comuna de Colina durante la noche del miércoles, luego de seguir y disparar contra un grupo de delincuentes que minutos antes había asaltado a una mujer en la caletera de la autopista General San Martín.

Según los primeros antecedentes, el oficial —que regresaba a su domicilio— presenció el atraco e inició un seguimiento a distancia del vehículo en el que huían los asaltantes. El operativo terminó cuando los sujetos apuntaron con un arma de fuego al uniformado, quien respondió realizando disparos.

Dos de los ocupantes del vehículo, de 15 y 17 años, resultaron heridos de bala y fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen en estado grave, pero fuera de riesgo vital. En tanto, otros dos adultos que integraban la banda fueron detenidos por Carabineros.

La Fiscalía Metropolitana Norte instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Laboratorio de Criminalística para determinar las circunstancias exactas del procedimiento y la legalidad del uso del arma de servicio del oficial.