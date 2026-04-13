País temuco

Capturan al principal sospechoso por el crimen de joven en Temuco

Por CNN Chile

13.04.2026 / 06:08

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El imputado, un hombre de 24 años y tío de la víctima, fue ubicado en la comuna de Lanco, región de Los Ríos, donde fue reconocido por asistentes a un culto evangélico.

Fue detenido el principal sospechoso del homicidio de Francisca Millahual, joven de 20 años cuyo cuerpo fue hallado en Temuco, en un avance clave de la investigación que se mantenía en curso desde el hallazgo.

El imputado, un hombre de 24 años y tío de la víctima, fue ubicado en la comuna de Lanco, región de Los Ríos, donde fue reconocido por asistentes a un culto evangélico que alertaron a las autoridades, permitiendo su captura tras varios días prófugo.

Tras su detención, el sujeto será trasladado hasta Temuco y quedará a disposición del Juzgado de Garantía y a la espera de su formalización, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer completamente la dinámica del crimen.

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