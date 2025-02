Captan violenta agresión en Limache: Chofer golpeó a sujeto con un martillo en la cabeza

La violenta agresión ocurrió la noche de esta sábado a las afueras de la Estación Limache. El alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, fue testigo del suceso.

Una violenta agresión se registró la noche de este sábado en Limache, en la Región de Valparaíso, que terminó con una persona herida de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas de este sábado, cuando un conductor de la empresa Agabus golpeó con un martillo en la cabeza a un sujeto, quien debió ser trasladado de urgencia a un recinto asistencia, consigna La Tercera.

HACE 30 MINUTOS ATRÁS. Gran pelea , en el terminal Metro Estación #Limache, se reportan micros con Vidrios quebrados y persona herida de gravedad, herida por un martillo en su cabeza. pic.twitter.com/YWEo3PEhLT — Noticias Live Chile (@NoticiasLiveCh) February 2, 2025

Alcalde de Limache fue testigo

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, quien fue testigo del hecho, publicó un video en sus redes sociales entregando detalles del hecho.

“Me tocó presenciar un hecho horrible. Me tocó asistir a una persona que fue agredida por choferes de Agdabus. Fue muy malherida, me tocó coordinar con seguridad pública la llegada de ambulancia”, dijo en su cuenta de Instagram.

Además, Valenzuela anunció que oficiará a la Seremi de Transporte y la empresa de buses por el violento hecho, ya que “este nivel de agresividad no se puede permitir”.

“Me parece pertinente que oficiemos a la Seremi de Transportes y como a Agdabus propiamente tal, para ver el perfil de quienes estén cconduciendo, para que podamos hacer las revisiones y las fiscalizaciones correspondientes”, concluyó.