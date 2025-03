Captan a la princesa Leonor de España tomándose una cerveza en un bar de Punta Arenas: “Es una mujer espectacular, sencilla”

La encargada del local relató que la futura reina “estuvo como tres o cuatro horas acá, compartiendo con sus compañeros, fue lindo”.

La princesa Leonor de Borbón, hereda al trono de España, fue captada en Punta Arenas bebiendo una cerveza en un conocido bar.

La hija de los reyes españoles llegó la tarde del martes a la ciudad a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en el marco de un viaje de instrucción militar.

Leonor participa en un plan de formación militar de tres años que le permite estar durante un año en cada una de las principales ramas castrenses (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).

Lee también: La historia de Diego Cajas, el diseñador chileno detrás del look de Lady Gaga en Saturday Night Live

Punta Arenas es la tercera parada del buque, tras pasar por Montevideo (Uruguay) y, anteriormente, por Salvador de Bahía (Brasil), donde llegó luego de un mes de travesía por el Atlántico.

El velero permanecerá en el llamado ‘puerto del fin del mundo’ hasta el 23 de marzo, cuando partirá hacia su siguiente destino, la ciudad de Valparaíso, donde llegará el 4 de abril.

“Es una mujer espectacular, sencilla”

No todo es instrucción para la futura reina, ya que también hay momentos de distensión, siendo vista la noche del martes en el Pub Colonial de Punta Arenas junto a sus compañeros.

En conversación con Mega, una garzona del recinto contó la experiencia. “Tuve la dicha de conocer a la princesa, una mujer espectacular, sencilla. Le pedí un abrazo y me dijo que sí, súper emocionada. Le dije si nos tompabamos una selfie y me dijo que no, que andaba en una misión especial”.

Por su parte, Ingrid Ojeda, encargada del local, relató que la princesa “estuvo como tres o cuatro horas acá, compartiendo con sus compañeros, fue lindo (…). Mi compañera me dijo que estaba ahí y que no lo podía creer. Es una mujer hermosa, muy sencilla”, según consignó TVN.