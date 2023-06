Esta jornada fue registrado un video de una tromba marina que se desarrolló en el lago Todos Los Santos, en la Región de Los Lagos.

El video fue captado por Manuel Báez, quien aseguró que no solo fue una, sino que “fueron varias trombas“.

Asimismo, el hombre relató a Meganoticias que se preparaba para salir, “cuando justamente aparece, no fue una sola, fueron varias trombas que se vieron en el lago, y alcancé a grabar una sola, la principal”.

“Lo importante es que no pasó nada, no pasó a mayores, gracias a Dios no hubo nada grave, y al aparecer ya ha habido algunas durante el transcurso del día, creo”, añadió.

Respecto a los fenómenos, Manuel afirmó que “casi todas fueron de la misma intensidad“.

Finalmente, aclaró que la tromba marina “no avanzó hacia la costa”.