Molesto y en medio del asedio periodístico llegó el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, al Centro de Justicia para conocer el veredicto por el caso de lavado de activos por el que fue investigado junto a su esposa.

El otrora uniformado llegó cerca de las 8:20 horas de la mañana al recinto ubicado en la comuna de Santiago. Mientras iba caminando hacia la audiencia, la prensa quiso hacerle unas preguntas en torno al proceso, lo que desató su malestar.

“Vengo a escuchar el veredicto que tiene el tribunal respecto al caso. Tengo la convicción que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal”, partió señalando.

Luego, respondió con enojo a un periodista que le pidió justificar los $3 mil millones en su cuenta mencionados durante el proceso. “Nadie ha hablado de 3 mil millones (…). Usted dice eso porque no ha concurrido a escuchar todas las sesiones, usted se queda con una versión, se queda con la versión falaz y eso es irresponsable”, dijo, apuntando a quien hizo la pregunta.

El exlíder del Ejército siguió caminando, pero paró a recalcarle al comunicador que “usted está prejuiciado por expresiones falaces, por acomodaciones de la verdad y eso es injusto”. “Usted está haciendo preguntas que son basadas en hechos falsos, están fundamentados en una ficción. Yo invento algo y le cargo a usted”, sostuvo en duros términos.

“¿Cuánto gana usted al mes? Da lo mismo (…) el señor fiscal me acusa de que con $155 millones, ganados como comandante en jefe, no podría tener el patrimonio que tengo, pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe. Tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años”, agregó.

La acusación del Ministerio Público

La Fiscalía acusó a Fuente-Alba y su esposa, Ana María Pinochet, de usar dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército para inyectarlos en sus cuentas personales. Por ello, piden 15 años de cárcel para el ex comandante y 10 años de presidio para Pinochet.

Durante el juicio se reveló cómo el matrimonio habría desviado grandes sumas de dinero a diferentes cuentas personales. Este dinero habría sido destinado a la compra de vehículos, pagos de pies para departamentos y viajes, entre otros usos.

“Si uno saca la cuenta de la cantidad de operaciones que se realizaron en efectivo, uno se da cuenta de que esta persona (Fuente-Alba) fue cada dos días al banco. Lo cual es algo absolutamente inusual”, dijo el fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura.