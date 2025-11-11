Candidatos a senadores 2025: Revisa la lista completa por región

Revisa los postulantes al Parlamento en Tarapacá, Atacama, La Araucanía, Aysén, Arica y Parinacota, Valparaíso y Maule.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones parlamentarias, de forma conjunta con la elección presidencial. Estos comicios se realizan el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que el Presidente en ejercicio debe dejar el cargo.

Elecciones 2025: Candidatos al Senado

El Senado cuenta con 50 integrantes que representan a cada región y permanecen ocho años en el cargo, con posibilidad de reelección por un período. La renovación de senadores se realiza por mitades cada cuatro años.

La edad mínima para optar al cargo de senador es de 35 años. En ambos casos, se exige ser ciudadano con derecho a sufragio.

Escaños y partidos políticos

Los partidos políticos pueden definir a sus candidatos mediante elecciones primarias, aunque no están obligados a hacerlo. También pueden postular independientes, quienes deben cumplir con los requisitos y el patrocinio exigido por el Servicio Electoral (Servel).

En la votación, cada elector marca solo un candidato por cargo, y el sistema proporcional D’Hondt determina la distribución de escaños. Además, ningún partido puede presentar más del 60% de postulantes de un mismo sexo.

Boletines oficiales senadores

Conoce los postulantes al Parlamento de las regiones de Tarapacá, Atacama, La Araucanía y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

<br /> Este navegador no soporta iframes.<br />

También puedes revisar los candidatos de Arica y Parinacota, Valparaíso y Maule.