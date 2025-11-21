Cancillería asegura estar dando apoyo consular a chileno detenido en Estados Unidos: “Esperemos se respeten sus derechos”

Desde su detención, el joven ha pasado por distintos recintos administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre ellos Alligator Alcatraz, cuestionada por sus duras condiciones.

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, sostuvo que Cancillería está dando apoyo consular a Domingo Ballas, joven chileno de 19 años que fue arrestado en Estados Unidos.

El joven lleva casi dos semanas detenido, luego de ser arrestado el 8 de noviembre presuntamente por no contar con una visa válida. Ballas había viajado a Norteamérica con una beca deportiva y, según el relato de su familia, fue detenido tras ser sorprendido consumiendo cerveza en la vía pública, algo prohibido en ese país.

Desde su detención, ha pasado por distintos recintos administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que generó inquietud entre sus cercanos debido a las condiciones denunciadas. Uno de los recintos es la conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en Florida y cuestionada por sus duras condiciones.

Cancillería confirmó que el joven ya no se encuentra en la cárcel de Florida. “Estamos preocupados por su situación. No es una situación excepcional, lamentablemente, pero lo que sabemos es que ya ha abandonado ese recinto de Alcatraz y está en otro centro de detención”, afirmó el ministro.

Consultado sobre su situación migratoria, el canciller fue enfático: “La verdad es que no podemos informar sobre su situación migratoria. Le corresponde a EE. UU. informar sobre eso. No podemos entrar en detalles al respecto (…). Estamos esperando el informe consular respectivo y esperamos se respeten esos derechos”.



Finalmente, agregó que “está recibiendo la atención consular, que es normal en estos casos. Nos preocupa la situación de él, así como los de otros ciudadanos que pueden encontrarse en situaciones similares, y estamos prestando la atención consular de acuerdo a lo que es la práctica normal”.