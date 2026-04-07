Canciller descarta superposición marítima con Chile tras respaldo a Argentina por Malvinas

Francisco Pérez Mackenna defendió la declaración conjunta firmada tras la visita de José Antonio Kast a Argentina y aseguró que el reconocimiento a los “espacios marítimos circundantes” de las islas no toca áreas que correspondan a Chile.

El canciller Francisco Pérez Mackenna descartó este martes que la declaración conjunta suscrita entre Chile y Argentina por la causa de las islas Malvinas genere una superposición marítima con territorio chileno, luego de la controversia que abrió el texto difundido tras la visita oficial del Presidente José Antonio Kast a Buenos Aires.

La polémica surgió a partir del pasaje en que Chile reiteró su respaldo a los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ese punto motivó reparos desde el Senado, donde el parlamentario por Magallanes Alejandro Kusanovic advirtió una eventual superposición con áreas del extremo sur chileno.

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De acuerdo con lo que consignó La Tercera, durante su exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Pérez Mackenna sostuvo que la declaración “está en línea con todas las declaraciones anteriores” y remarcó que corresponde a una política de Estado que Chile ha mantenido por más de tres décadas. Según la Cancillería, la primera formulación de ese respaldo se remonta a 1992, durante el gobierno de Patricio Aylwin.

Ante las dudas por el alcance de los “espacios marítimos circundantes”, el ministro afirmó que revisaron los mapas y que esas referencias no tocan zonas que correspondan a Chile. También explicó que una eventual proyección al sur del paralelo 60 queda sujeta al Tratado Antártico, por lo que, a juicio del gobierno, no existe afectación a intereses marítimos chilenos.

El jefe de la diplomacia chilena además rechazó que el texto se preste para una doble interpretación. En esa línea, insistió en que la redacción utilizada no introduce un cambio respecto de declaraciones suscritas por distintos gobiernos chilenos desde la década de 1990.