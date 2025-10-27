Cáncer de mama: Guía integral desde la detección hasta la recuperación emocional

Especialistas explican las etapas del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, destacando el rol del acompañamiento psicológico, la rehabilitación y el trabajo interdisciplinario.

Recibir un diagnóstico de cáncer de mama puede ser una experiencia difícil y desafiante. El impacto físico suele ir acompañado de una carga emocional importante, por lo que el apoyo psicológico y el trabajo interdisciplinario resultan claves en cada etapa del proceso.

El oncólogo Marcelo Garrido y la psicóloga oncológica Marcela Lechuga explicaron los pasos que debe seguir una paciente desde la detección hasta la recuperación emocional, apuntando la importancia de abordar la enfermedad desde una perspectiva integral.

Desde la detección hasta el diagnóstico

Según el doctor Garrido, un resultado anormal en una mamografía no siempre implica la presencia de cáncer. En esos casos, se recomienda realizar estudios complementarios, como una ecografía o resonancia mamaria, y en caso necesario, una biopsia que confirme la naturaleza de la lesión.

Una vez establecido el diagnóstico, se forma un equipo interdisciplinario que incluye cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, psicólogos, radiólogos, kinesiólogos y nutricionistas. “El acompañamiento psicológico comienza desde el primer momento, porque el impacto emocional de recibir la noticia puede afectar tanto a la paciente como a su entorno”, señala Lechuga.

El rol del equipo médico y terapéutico

El tratamiento del cáncer de mama puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia o inmunoterapia, según el tipo y la etapa de la enfermedad. “La secuencia específica depende de cada caso y se define mediante discusión multidisciplinaria”, explica Garrido.

Durante el tratamiento, los profesionales de la salud trabajan de forma coordinada para reducir efectos secundarios, mantener la funcionalidad física y cuidar la salud mental. El kinesiólogo apoya la movilidad y la fuerza, mientras que el nutricionista orienta la alimentación según las necesidades del tratamiento.

En paralelo al tratamiento físico, la psicoterapia cumple un papel esencial. “Las emociones más frecuentes son el miedo, la angustia y el shock inicial. La paciente suele asociar el cáncer con la muerte, pero hoy existen múltiples tratamientos con posibilidades curativas o de manejo crónico”, explica Lechuga.

El proceso psicológico también ayuda a reforzar la autonomía de la paciente: “Tomar conciencia de la enfermedad puede ayudar a valorar la vida desde otra perspectiva y fortalecer vínculos familiares”, afirma Lechuga.

El enfoque integral permite que las pacientes no solo enfrenten la enfermedad desde lo médico, sino también desde lo humano y emocional, reconociendo su capacidad de resiliencia y recuperación.