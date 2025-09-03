Cáncer en Chile: Factores de riesgo en aumento según última encuesta del Minsal

Sedentarismo, tabaquismo y trastornos mentales se presentan como las principales factores de riesgo de cáncer en Chile. Una nueva encuesta del Departamento de Epidemiologia del Minsal junto a la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DESUC), revela cifras alarmantes sobre la salud de la población.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 2023-2024, realizada por el Ministerio de Salud y la Universidad Católica, donde participaron 16.590 personas a lo largo de todo chile, presenta datos preocupantes sobre la salud de los chilenos.

El 63,9% de la población de 15 años y mas padece al menos una enfermedad crónica y el 40,1% vive con dos o más patologías. Además, un 19% de los encuestados reporta sufrir trastornos mentales como depresión y ansiedad. Estos factores se consideran clave en el desarrollo de enfermedades graves como el cáncer.

Uno de los hallazgos más preocupantes es el alto nivel de sedentarismo. Un 51,2% de los chilenos no realiza ninguna actividad física regularmente, lo que representa un aumento desde la última medición.

El Dr. José Miguel Bernucci, Director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de FALP, advierte que el sedentarismo, junto con el consumo de alcohol y tabaco, es una de las principales amenazas para la salud publica en el país, ya que incrementa el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer.

El impacto del alcohol y el tabaco en la salud mental

El consumo de alcohol sigue siendo un problema importante, con un 10% de la población adulta reportando un consumo peligroso en el ultimo año, especialmente entre hombres y jóvenes de 20 a 29 años. El Dr. José Miguel Bernucci destaca que, aunque muchos no asocian el alcohol con el cáncer, al metabolizarse, este puede transformar sustancias que dañan las células y favorecen la formación de tumores.

En cuanto al tabaco, cerca del 28% de los adultos fuma, aunque el 64% de los fumadores desea dejarlo. El Dr. Bernucci enfatiza en la importancia de políticas públicas más agresivas para reducir el consumo de tabaco, como la incorporación de la cesación al GES (Garantías Explicitas en Salud) a fin de año.

Otro factor de preocupación es el aumento de los trastornos de salud mental. Un 19% de la población sufre de depresión, ansiedad u otros problemas emocionales. Esto, combinado con un creciente aislamiento social, esta afectando negativamente la calidad de vida de los chilenos y aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

Desigualdad social y acceso a la salud

La encuesta también pone en evidencia una grave brecha socioeconómica en cuanto a calidad de vida. Mientras que el 63,3% de las personas con menores ingresos reportan una baja calidad de vida, en el grupo con mayores ingresos esta cifra asciende al 89,2%. Esta desigualdad no solo esta relacionada con el acceso a una vida saludable, sino también con la posibilidad de recibir tratamientos médicos adecuados.

“Lamentablemente, existe una relación directa entre el nivel socioeconómico, la exposición a los factores de riesgo del cáncer y los problemas de acceso a un tratamiento adecuado…Esto exige un enfoque intersectorial, que vaya mas allá de la salud e incorpore políticas en deporte, educación, urbanismo, y seguridad”, enfatiza el doctor.