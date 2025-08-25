Ordenan cancelación de clases en Puerto Montt por creciente del río Lenca

La medida fue comunicada luego de la alerta roja del Senapred por la crecida del río Lenca.

El Senapred decretó alerta roja en Puerto Montt por la gran creciente del caudal del río Lenca, lo que representa un riesgo para personas e infraestructura.

Es en este contexto que el Departamento de Administración de Educación Municipal ordenó la suspensión de clases en establecimientos escolares y jardines para todos los recintos ubicados en la zona de la Carretera Austral, con el fin de proteger a estudiantes y funcionarios del peligro inminente.

Las autoridades locales y equipos de emergencia monitorean la situación de manera constante y reevaluarán la medida si persisten las condiciones adversas, que por ahora solo consideran la cancelación de clases para este lunes 25 de agosto.

Se recomienda a la comunidad extremar precauciones, especialmente en sectores cercanos al río, y seguir las indicaciones oficiales.