País puerto montt

Ordenan cancelación de clases en Puerto Montt por creciente del río Lenca

Por CNN Chile

25.08.2025 / 06:10

{alt}

La medida fue comunicada luego de la alerta roja del Senapred por la crecida del río Lenca.

El Senapred decretó alerta roja en Puerto Montt por la gran creciente del caudal del río Lenca, lo que representa un riesgo para personas e infraestructura.

Es en este contexto que el Departamento de Administración de Educación Municipal ordenó la suspensión de clases en establecimientos escolares y jardines para todos los recintos ubicados en la zona de la Carretera Austral, con el fin de proteger a estudiantes y funcionarios del peligro inminente.

Las autoridades locales y equipos de emergencia monitorean la situación de manera constante y reevaluarán la medida si persisten las condiciones adversas, que por ahora solo consideran la cancelación de clases para este lunes 25 de agosto.

Se recomienda a la comunidad extremar precauciones, especialmente en sectores cercanos al río, y seguir las indicaciones oficiales.

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

Cultura KPop Demon Hunters: Lo que debes saber del éxito animado de Netflix
Hombre muere asesinado a bordo de bus RED: Fue atacado con un arma blanca en Barrio Franklin
Tabilo escala en el ranking ATP mientras Alcaraz busca recuperar el número uno: Así le fue a los chilenos en la lista
Última semana de restricción vehicular en Santiago: ¿A quiénes afecta y cuáles son las multas?
La violenta encerrona que sufrió Ernesto Díaz Correa en San Bernardo: Relator pide ayuda para recuperar su auto
Enfrentamiento entre Carabineros y asaltantes en Puente Alto deja a dos delincuentes en riesgo vital