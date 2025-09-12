Campaña por un 18 seguro: Se enviarán 25 millones de SMS para prevenir muertes durante las Fiestas Patrias

Las compañías de telecomunicaciones enviarán mensajes a los usuarios llamando a disfrutar con responsabilidad y a no conducir si consumirán alcohol.

Las distintas empresas de telecomunicaciones que enviarán 25 millones de mensajes de texto para prevenir muertes durante estas Fiestas Patrias.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de la cartera, Claudio Araya; la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante; el presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G., Chile Telcos, Alfie Ulloa; y representantes de las empresas móviles que operan en Chile, firmaron un convenio de colaboración para facilitar el envío de SMS de autocuidado durante el 18.

Con la medida se busca que “a través de estos mensajes, se pueda educar y entregar información respecto al autocuidado de quienes manejan un vehículo, o bien, se trasladen en otros modos por las calles y carreteras de nuestro país.

Durante las celebraciones, las personas recibirán el siguiente mensaje de texto: “Por un 18 seguro, sé responsable. Si bebes, no manejes. Si manejas, no uses el celular. Un mensaje de Gobierno de Chile y Chile Telcos #NoMasMuertesEnElTransito”.

Evitar siniestros viales es responsabilidad de todos y todas. Por eso, en Fiestas Patrias: ✅Siempre respeta el límite de velocidad.

✅Pasa las llaves si consumiste alcohol.

✅Nunca usas el celular si estás al volante. pic.twitter.com/j766dC79iW — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 12, 2025

El ministro Muñoz dijo que hasta la fecha 1.039 personas “han perdido la vida en siniestros de tránsito que pudieron ser evitados. Y esto que estamos materializando hoy, es otra de la serie de medidas que como Gobierno hemos estado diseñando para afrontar esta fecha”.

Y que “entre el jueves 11 y el sábado 20 de septiembre, los usuarios de las compañías que operan en nuestro país, recibirán mensajes que aporten a tomar una buena decisión a la hora de tomar el volante o desplazarse por otros modos”.

El subsecretario Araya comentó que “las telecomunicaciones salvan vidas y valoramos que durante estas Fiestas Patrias se transformen en un canal que permita entregar un importante mensaje a los usuarios sobre la responsabilidad que deben tener estos a la hora de conducir un vehículo. Alrededor de 25 millones de teléfonos recibirán estos mensajes, abarcando todo el país”.

Mientras que el presidente de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G, Alfie Ulloa, remarcó que “una vez más las telecomunicaciones se ponen al servicio de la vida: nuestros asociados nos unimos al llamado del Gobierno para recordar a los conductores que un mensaje puede esperar, pero tu vida y la de los demás no. No mezcles alcohol ni celular con el volante”.