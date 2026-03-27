Camioneros advierten posibles movilizaciones por alza del diésel: “Con ese precio no podemos salir a trabajar”

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, afirmó que el gremio evaluará medidas junto a otras organizaciones del rubro ante el impacto del alza en el combustible. También pidió un subsidio focalizado para pequeños transportistas y un ajuste en las tarifas de carga.

El gremio de los camioneros abrió la puerta a eventuales movilizaciones tras el fuerte incremento en el precio del diésel. Fue en palabras del presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, advirtió que la definición se tomará el próximo lunes, cuando distintas organizaciones del sector se reúnan para evaluar los pasos a seguir.

Las declaraciones llegaron después de una reunión entre el líder gremial con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

Tras ese encuentro, Araya sostuvo que existe una preocupación creciente por el efecto que el alza del combustible está teniendo sobre la operación del transporte de carga y sobre toda la cadena productiva.

Según el dirigente, en declaraciones consignadas por Radio Bío Bío, el golpe afecta con mayor fuerza a pequeños y medianos transportistas, especialmente a quienes no operan con contratos estables. “El 80% no tiene contrato, por lo tanto tienen que subir las tarifas, porque con el valor del petróleo hoy día no podemos salir a trabajar”, afirmó. También aseguró que el aumento del diésel, que cifró en 61%, dejó al rubro “descolocado” y que muchos camioneros están trabajando a pérdida.

En paralelo, el gremio pidió al Ejecutivo implementar un subsidio focalizado para camioneros de menor escala, en particular aquellos acogidos a renta presunta y con ingresos anuales de hasta 2.400 UF. Araya sostuvo que se trata de una ayuda acotada para que el sector pueda “respirar un poquito” mientras se absorbe el impacto del alza.