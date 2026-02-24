“Camina hacia adelante, dejando atrás la tormenta”: Revelan la foto presidencial oficial de José Antonio kast

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente Electo explicó que "este retrato presidencial es una declaración. Una imagen con sentido. El fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. “Puro Chile es tu cielo azulado”".

Este martes se dio a conocer la foto presidencial oficial de José Antonio Kast que lo acompañará durante su presidencia los próximos cuatro años.

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente Electo explicó que “este retrato presidencial es una declaración. Una imagen con sentido. El fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. “Puro Chile es tu cielo azulado””.

Además, agregaron que “en la composición central, el Presidente camina hacia adelante, dejando atrás la tormenta, símbolo del período de crisis, desorden e incertidumbre que el país ha vivido. Ese gesto es deliberado. El paso adelante representa decisión. Representa avance. Representa movimiento frente a la adversidad”.

“Es un Presidente que conduce hacia el futuro. El rostro proyecta esperanza, entusiasmo y convicción ante lo que viene. En conclusión, la composición responde a esa intención: Salir del lugar donde estamos. Negarse a quedar inmóvil frente a las dificultades y catástrofes. Enfrentar los problemas para superarlos. Optar por el futuro en vez de resignarse al estancamiento. Es el retrato del presidente que avanza, y de un país que deja atrás la tormenta y da un paso hacia adelante”, se agregó.

Escudo al centro

Un detalle distintivo del escudo es la ubicación del escudo de Chile, el cual está al medio de la banda presidencial.

La banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas”, explicaron.

Y se agregó que “el Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional. Es recordar que la banda no es del Presidente, sino de la República, y que el poder se ejerce en nombre de todos los chilenos, bajo la continuidad histórica del Estado”.

En las fotos oficiales se ocupaba el escudo en la banda presidencial de manera consistente hasta el mandato de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958); de ahí desapareció hasta el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y ahora vuelve con Kast.