El presidente Gabriel Boric descartó sentir presión de distintos partidos políticos para forzar un cambio de gabinete ministerial.

El mandatario dio un no tajante y expresó que “los cambios de gabinete no se anuncian. El gabinete está funcionando (…). No ha habido presiones de los partidos hasta ahora, ellos han respetado la autoridad de nosotros para escoger a nuestros colaboradores”.

“Mi interés es proyectar esta alianza de Gobierno en el largo plazo, así que hablo mucho con ellos. En una lógica de presiones, no me he sentido así“, finalizó.

La ministra vocera de Gobierno aseguró que es parte del compromiso de los ministros seguir presentes en el terreno y así “cumplirle al pueblo chileno lo comprometido”.

Monitoreo en el sur

El jefe de Gobierno comentó que viajará al sur del país para vigilar que el proceso de reconstrucción “se haga de forma correcta” y colaborar a la solución habitacional definitiva.

Los incendios forestales del centro-sur del país han dejado cerca de 2 mil viviendas destruidas hasta la fecha, más de siete mil damnificados y cerca de 450 mil hectáreas consumidas.