El Partido Republicano (PLR) cuestionó la efectividad que tendrá el tercer cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric, en caso de no existir un ajuste de la gestión por parte del Ejecutivo.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio: los cambios de gabinete no sirven de nada si el Gobierno no reenfoca su programa y sus prioridades“, dijo el diputado de la colectividad Juan Irarrázaval. “No se logra nada con hacer modificaciones de este tipo, si no existe un cambio de estrategia o algún grado de autocrítica del presidente y de su comité político más cercano para enmendar esta deficiente gestión”, agregó.

En ese sentido, el parlamentario aseguró que “se necesita un retorno a la transparencia y a las urgencias sociales, y que el presidente deje sus malas juntas. Solo así habrá posibilidad de diálogo, consensos más amplios y de sintonía con los grandes temas ciudadanos. Ya está bueno que esta administración deje de lado esas ideas refundacionales que la amplia mayoría de los chilenos rechaza”.

Irarrázaval también manifestó su sorpresa de que “no se haya hecho cambios en los ministerios de Vivienda, que fue el primer eslabón de esta nueva crisis, ni en Agricultura, donde la gestión ha sido más que insuficiente. Esta son señales de que este Gobierno no entiende lo que está ocurriendo en Chile. Podrán cambiar todos los nombres, pero si no cambian la forma en la que están gobernando y el fondo de sus propuestas, todo va a seguir igual o peor”.

El diputado también cuestionó el rol del Ejecutivo en el desarrollo legislativo de la agenda de seguridad. También, expresó que “la llegada de Nicolás Cataldo a Educación es un fiel reflejo de cómo este Gobierno se inspira en la frase bacheletista de que cada día pueda ser peor. Si las familias tenían miedo de mandar a sus hijos al colegio con el ex ministro Ávila, más lo tendrán con este señor. Es un agitador, un peligro para la educación pública y claramente con él aumentará la deserción escolar”.

Finalmente, Irarrázaval aseguró que “cuesta ser positivo ante este nuevo ajuste ministerial, más aún cuando los anteriores cambios de gabinete no provocaron ningún efecto real. Esto no se arregla con sacar a Giorgio Jackson o a Marco Antonio Ávila, cuestiones que eran urgentes, pero insuficientes. Necesitamos cambio de rumbo. Con este cambio de gabinete ¿cambiarán las condiciones de diálogo? No, nosotros acudimos a la mesa de seguridad, y el Gobierno decidió impulsar los indultos; acudimos a la mesa de pensiones, y el Gobierno insiste en expropiar los ahorros de los chilenos; acudimos a la conversación tributaria, y el Gobierno insiste en subir impuesto“.

“Creemos que lo de hoy es más de lo mismo, nada en este Gobierno tiene destino. Si no hay una autocrítica real y un cambio de timón por parte de esta administración, pareciera que habrá que esperar tres años más, en el próximo cambio de presidente, para avanzar en los grandes temas que hoy urgen entre la ciudadanía”, sentenció.