Este jueves, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados votará la acusación constitucional en contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

El libelo fue presentado por el Partido Republicano a raíz de lo ocurrido con la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, quien acusó presiones para renunciar a su cargo. Desde la bancada también acusan al secretario de Estado de “abandono de deberes” y “faltar a la probidad”, entre otras faltas.

Este miércoles, la Comisión Revisora de la acusación rechazó su procedencia. Tras revisar los argumentos y antecedentes, la instancia decidió, por un voto a favor, tres en contra y una abstención, recomendar a la Sala de la Cámara que el libelo sea rechazado.

⭕️Por 1 voto a favor, 3 en contra y 1 abstención, la comisión encargada de analizar la #AcusaciónConstitucional contra el ministro @GiorgioJackson recomienda rechazar la procedencia del libelo. Hay que recordar que esta no es una decisión vinculante. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 18, 2023

El diputado Bernardo Berger (IND) votó a favor de esta acción, mientras que los votos en contra fueron de Karol Cariola (PC), Ericka Ñanco (RD) y Clara Sagardía (IND). Por su parte, Joaquín Lavín León (UDI) se abstuvo.

Lavín señaló que “la acusación carece de argumentos jurídicos que demuestren que el ministro haya infringido gravemente la Constitución (…) Por eso, mi voto y recomendación a la Sala es abstenerse de seguir adelante con la acusación constitucional”.

Por su parte, Cariola afirmó que el libelo “no cumple con los requisitos que la Constitución y la Ley establece. Contiene numerosos defectos que la hacen inadmisible (…) La responsabilidad constitucional solo puede fundarse en hechos personales de la persona acusada. Ningún hecho en los que fundan la acusación corresponde a hechos personales del ministro”.

Incertidumbre

El escenario que enfrenta Jackson es incierto, ya que desde la bancada UDI anunciaron que votarían a favor de la acusación, pero este miércoles Joaquín Lavín León y Cristhian Moreira se desmarcaron de la decisión.

“Yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mí no me gusta el Gobierno, lo ha hecho mal, yo me voy a abstener, porque yo no soy partidario que porque le cae mal a una persona los tengamos que ejecutar, basta de eso”, señaló Moreira en un punto de prensa.

En el caso de Renovación Nacional, de los 19 votos habría alrededor de cinco que estarían por dejar caer la acusación. La diputada Ximena Ossandón anunció oficialmente que votará en contra, mientras que el diputado Eduardo Durán sigue en duda.