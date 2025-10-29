Cámara de diputados: Proyectos para devoluciones expeditas en cobros excesivos de luz son admisibles

Tres proyectos oficialistas, tras un intenso debate constitucional, fueron declarados admisibles para establecer mecanismos ágiles que repongan los montos cobrados indebidamente a los usuarios eléctricos.

La Cámara de Diputados declaró admisible tres proyectos de la bancada oficialista que buscan crear mecanismos expeditos para compensar los cobros excesivos en las cuentas de energía. La iniciativa principal, de la diputada Karol Cariola (PC), superó la inadmisibilidad propuesta por la tesorería con 60 votos a favor.

Cariola defendió su moción argumentando que “esta es una moción que no invade la iniciativa exclusiva del Presidente de la República bajo ningún punto de vista” y que solo busca ordenar un sistema tarifario “desbordado, opaco y sin control”.

El fondo de la propuesta

Según reportó La Tercera, la oposición criticó las iniciativas, tachándolas de inconstitucionales y con fines electorales. El diputado Diego Schalper (RN) acusó a la izquierda de querer “aprovecharse de la negligencia de su ministro y hacer un punto político”.

El proyecto de Cariola obliga a la Comisión Nacional de Energía a instruir a las empresas eléctricas la devolución automática, proporcional y reajustada de los montos cobrados en exceso, con un plazo máximo de 60 días. Junto a esta, también avanzaron propuestas similares de las diputadas Camila Musante (ind. PPD) y Javiera Morales (FA), que persiguen el mismo objetivo de restituir los cobros indebidos a los usuarios y pymes.