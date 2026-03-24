Cámara de Diputados aprobó proyecto que restringe acceso de migrantes irregulares a beneficios fiscales: Avanzará al Senado

Entre otros aspectos, la iniciativa propone que los extranjeros deberán tener cédula de identidad vigente para inscribirse en el Registro Social de Hogares.

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 95 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones el proyecto que busca limitar el acceso a beneficios fiscales a migrantes que ingresen de forma irregular al país. Ahora, la iniciativa pasará a ser discutida en el Senado.

Desde la Cámara explicaron que la legislación busca desincentivar el ingreso por pasos no habilitados de personas extranjeras.

De ese modo, se propone que para los extranjeros será requisito tener una cédula de identidad vigente para inscribirse en el Registro Social de Hogares (RSH) o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace.

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Asimismo, se establece que “en ningún caso” se podrá otorgar un número provisorio de cédula de identidad a migrantes que ingresaron a Chile por pasos no habilitados.

En el texto se regula que la postulación a beneficios del Estado requerirá, igualmente, documentos de identidad vigentes y que, en el caso de beneficios económicos, subsidios habitacionales o de arriendo, se exigirá residencia definitiva.

Adicionalmente, se estipula que el sistema público deberá priorizar “la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de los nacionales, frente a inmigrantes en condición irregular. Esto, sin perjuicio de los principios fundamentales de protección que otorga la Ley de Migración”.

El proyecto de ley fue ingresado en noviembre de 2025 por el exdiputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida.