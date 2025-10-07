Cámara Baja despachó a ley proyecto que reconoce calificación jurídica de “persona ausente por desaparición forzada”

La nueva calificación permitiría una reparación de carácter simbólica para las familias, que podrán obtener un certificado en el Registro Civil que indique que la persona aparece en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada (PADF).

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que reconoce jurídicamente como “persona ausente por desaparición forzada” a las víctimas detenidas desaparecidas durante la dictadura en Chile.

La iniciativa, que estaba en tercer trámite, fue respaldada por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones. Será remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

Esta calificación implica “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990“, explicaron desde la Cámara.

Esta calificación permitiría una reparación de carácter simbólica para las familias, que tendrán la posibilidad de obtener un certificado en el Registro Civil que señale que la persona aparece en el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada (PADF).

Ley reconoce calificación jurídica de “persona ausente por desaparición forzada”

La normativa crea el citado Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, el cual queda a cargo del Registro Civil.

En el Registro se incluirán a las personas que figuren en algunos de los siguientes informes:

Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación

Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y

Víctimas de Prisión Política y Tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990

Otros informes o instrumentos de comisiones u organismos de similar naturaleza, creados o reconocidos por ley

Sentencias judiciales emanadas de procesos penales o regulados por la Ley 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas

En la inscripción se consignará el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de su desaparición.

También aparecerá la fecha en que fue arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de cualquier otra forma.