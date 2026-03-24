Con 109 votos a favor: Cámara aprueba proyecto que busca contener precio de la parafina previo a la fuerte alza de combustibles

El proyecto avanzará ahora al Senado, donde se espera una tramitación rápida, pese a las diferencias generadas por el artículo 4°, que concentró la principal controversia del debate.

Con un amplio respaldo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que busca frenar el impacto del alza en el precio de la parafina, en medio del aumento de todos los combustibles que empezará a regir este jueves.

La iniciativa, presentada por el gobierno, establece medidas transitorias de contención del precio de la kerosene doméstico.

Esto luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara que la gasolina de 93 octanos experimentará un alza de alrededor de $370 por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre $570 y $580 por litro.

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En la votación en general, el texto obtuvo 109 votos a favor, 3 en contra y 37 abstenciones.

Posteriormente, en la revisión en particular, casi la totalidad de los artículos fue ratificada sin mayores diferencias.

Ahora, se espera que la Comisión de Hacienda del Senado sesione de forma extraordinaria para analizar la propuesta durante la jornada, con la intención de que sea votada en sala y pueda entrar en vigencia antes de los incrementos de precios.

✅ APROBADO | Sala respaldó proyecto que adopta medidas transitorias para contener el precio del kerosene doméstico en el contexto de la emergencia energética internacional. Pasa al @Senado_Chile — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 24, 2026

Diferencias en artículo 4° del proyecto

Sin embargo, el artículo 4° marcó un quiebre en el consenso, al ser aprobado con 92 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones.

Ese punto fue precisamente el eje de una controversia durante la discusión.

El ministro Quiroz afirmó que parlamentarios de la Democracia Cristiana y del PPD habrían solicitado al Ejecutivo retirar dicha disposición, lo que abrió un flanco de críticas en la sesión.