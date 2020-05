VÍDEO RELACIONADO – Paula Daza por aumento de contagios por COVID-19 (00:13:03)

La alcaldesa de Caldera, Brunilda González, expresó su preocupación por la trazabilidad de un posible foco de contagio de COVID-19 en la comuna, tras la confirmación de un caso positivo que habría participado en el reparto de regalos a domicilios durante el Día de la Madre.

Según información publicada por radio Nostálgica, se trata de un trabajador de la empresa ICAFAL, quien se realizó el examen para detectar el virus por voluntad propia, informando a su empresa de la situación.

El hombre habría participado de un emprendimiento familiar vinculado al delivery de regalos por el Día de la Madre. Esto habría originado un contacto indirecto con otras personas que, a juicio de la alcaldesa, es necesario indagar.

“Hubo entrega de flores, de chocolates, una serie de cosas. Fueron alrededor de 60 personas que entraron en contacto indirecto, a través de cajas que preparó y entregó la familia. Frente a esa situación, puede que haya un riesgo que, aunque sea bajo, no puede ser descartado”, manifestó.

Y agregó: “Estamos preocupados, porque estamos siguiendo el mismo comportamiento que tuvo Tierra Amarilla, Copiapó y Vallenar, que es que no se escuchan a los alcaldes y no se aplican las medidas que se deben aplicar. Si el Gobierno en Caldera no las aplica, nosotros las vamos a aplicar por nuestros propios medios. Eso significa llamar a la conciencia de la ciudadanía, mantener el confinamiento físico en sus casas y evitar tener contacto con personas externas al grupo familiar”.

La alcaldesa solicitó a quienes hayan tenido algún contacto con este servicio a domicilio, que se contacten con el correo electrónico cperezg@caldera.cl o al teléfono por WhatsApp: + 569 7455 5503.