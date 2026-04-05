“Fuera de riesgo vital”: Familia actualiza estado de funcionaria atacada en colegio de Calama

La familia de la inspectora atacada en un colegio de Calama el 27 de marzo aclaró que, pese a que se encuentra en un "estado de salud delicado, bajo atención médica y en constante evaluación", la funcionaria ya no está en riesgo vital.

Este domingo se cumple más de una semana desde el ataque de un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta contra alumnos y profesores del recinto. La agresión en Calama causó la muerte de una funcionaria y dejó a cuatro personas heridas, entre ellas Haydée Moya, cuyo estado de salud se encuentra actualmente fuera de riesgo vital.

A través de un comunicado, la familia de la asistente de la educación actualizó su estado de salud: “Si bien hoy se mantiene en estado delicado, bajo atención médica y en constante evaluación por parte del equipo de salud, se encuentra fuera de riesgo vital“.

Junto con esto, la familia valoró el respaldo de múltiples recintos educativos en el país y expresó su solidaridad con uno de los alumnos heridos, quien aún se mantiene en estado grave, además de pedir justicia por la muerte de la inspectora María Victoria Reyes.

“Queremos expresar toda nuestra solidaridad con la familia de Renato Codoceo, quien se mantiene en estado grave de salud, en coma inducido. Seguimos rogando por su pronta recuperación y porque se haga justicia por María Victora Reyes“.

Asimismo, enfatizaron que lo ocurrió el 27 de marzo es “un llamado de atención urgente para garantizar condiciones de seguridad que permitan que quienes trabajan en educación puedan ejercer su labor con la certeza de que saldrán a educar y regresarán a sus hogares sanos y salvos“.

Por último, solicitaron “respeto y comprensión en este difícil momento” e indicaron que estarán “informando a través de canales oficiales cualquier actualización“.