Los descargos de la madre de cadete de la Armada que superó leucemia y fue impedido de graduarse

Por CNN Chile

03.12.2025 / 07:33

La familia de Ignacio Hernández denuncia que la Comisión de Sanidad de la Armada lo calificó como “no apto” pese a sus exámenes médicos y tras haber completado su formación. La institución sostiene que cumplió la normativa vigente.

La familia de Ignacio Hernández Torres, cadete oriundo de Osorno que superó una leucemia mientras cursaba el tercer año en la Escuela Naval, denunció que la Armada de Chile le impidió graduarse tras calificarlo como “no apto” en un nuevo proceso médico.

En conversación con Radio Bío Bío, su madre, Vania, afirmó que la resolución de la Comisión de Sanidad fue “arbitraria” y desconoció los exámenes que acreditaban su recuperación completa.

Aseguró que no se le permitió explicar directamente la situación al alto mando y que la institución mantiene “protocolos anticuados” para evaluar casos como el de su hijo.

La mujer recordó que la Armada había decidido darlo de baja en medio de su tratamiento, decisión revertida por la justicia, lo que permitió que Ignacio retomara y completara su formación. Sin embargo, el reciente pronunciamiento médico volvió a frenarlo: al no ser contratado por la institución, tampoco puede titularse con sus compañeros.

Según el relato de la madre, su hijo no habría sido evaluado presencialmente por médicos institucionales tras finalizar el tratamiento oncológico. Además, sostuvo que la familia no logró concretar una reunión solicitada con el comandante en jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera.

La versión de la Armada

Mediante un comunicado, la Armada aseguró que la institución aplicó “las disposiciones legales, reglamentarias y normativa vigente” para el ingreso a planta del personal.

Indicó que se realizaron los exámenes médicos reglamentarios establecidos en el Reglamento de Medicina Preventiva de las Fuerzas Armadas, tras lo cual Hernández fue calificado como “no apto”. Según la institución, sus antecedentes clínicos son “incompatibles con la naturaleza y riesgos físicos propios de las funciones profesionales de la Armada de Chile”.

El escrito sostuvo que, durante el desarrollo de la enfermedad, la institución brindó “apoyo y colaboración” al ex cadete y su familia.

