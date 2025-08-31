Cadem revela empate técnico en primera vuelta: Kast lidera en seguridad y economía, mientras que Jara se impone por cercanía

El líder del Partido Republicano destaca por su capacidad percibida para enfrentar la inseguridad, reactivar la economía y liderar cambios profundos, mientras que la representante del oficialismo, Jeannette Jara, se posiciona como una figura cercana y con fuerte despliegue territorial.

Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, correspondiente a la quinta semana de agosto, que reveló la consolidación de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, como el candidato mejor evaluado en atributos presidenciales clave, en un contexto donde la delincuencia y la situación económica siguen siendo las principales preocupaciones ciudadanas.

El exdiputado encabeza las menciones como el más capacitado para enfrentar la delincuencia (37%) y resolver los problemas del país (31%), en un contexto donde estos dos factores son considerados los atributos más relevantes por la ciudadanía —con 43% y 37% de las preferencias, respectivamente.

El exdiputado también lidera en otras dimensiones como capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo (32%), autoridad y liderazgo (36%), carácter (33%), manejo de la inmigración (38%) y disposición a realizar cambios profundos (36%).

Por su parte, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se posiciona con fuerza en atributos ligados a lo emocional y la cercanía con la ciudadanía. Es percibida como una figura que “trabaja en terreno” (31%), cercana (32%), tolerante (33%), carismática (32%) y simpática (31%).

Otros candidatos como Evelyn Matthei, Franco Parisi y Johannes Kaiser no logran destacarse significativamente en ninguno de los atributos medidos.

Escenario electoral: Kast y Jara en empate técnico

En un eventual escenario de primera vuelta presidencial, Kast mantiene la primera posición con un 27% de las preferencias, aunque registra una leve baja de un punto porcentual. Muy cerca aparece Jara con un 26% (-1 punto), en lo que se configura como un empate estadístico.

Más atrás figuran Evelyn Matthei con 14%, Franco Parisi con 11% y Johannes Kaiser con 8% (+1 punto). Cierran la lista Marco Enríquez-Ominami (3%, +2), Harold Mayne-Nicholls (2%) y Eduardo Artés (0%, -1). Un 9% aún no define su voto o declara que no participará.

Evaluación del Gobierno

En cuanto a la gestión del Presidente Gabriel Boric, su aprobación sube levemente a un 31% (+1 punto), mientras que la desaprobación también crece y alcanza el 63% (+1 punto).

Además, el 56% de los encuestados considera que el país ha retrocedido respecto al gobierno anterior, frente a un 25% que cree que ha avanzado y un 16% que lo ve igual.

Las áreas peores evaluadas del Ejecutivo siguen siendo la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado (75% de desaprobación), la política migratoria (71%) y la gestión del empleo (64%).