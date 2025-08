Cadem: Parisi sube al tercer lugar, Matthei baja al cuarto y Kast vencería a Jara en segunda vuelta

Aunque Kast sigue imponiéndose en segunda vuelta, los datos reflejan un repunte del oficialismo y una baja sostenida de Matthei, tanto en apoyo como en percepción digital.

La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de agosto, reveló importantes movimientos en la carrera presidencial.

Evelyn Matthei, hasta ahora una de las favoritas del sector opositor, sufrió una fuerte caída en intención de voto y fue superada por Jeannette Jara, quien se consolida como la figura más competitiva del oficialismo.

Según el sondeo, en un escenario de primera vuelta, Jara lidera con 31% de las preferencias (+4 puntos respecto a la medición anterior), seguida por José Antonio Kast con 29% (-1 punto), Franco Parisi con 12% (+1) y Matthei, que cae al cuarto lugar con 11%, perdiendo 3 puntos.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 6% (+1), Harold Mayne-Nicholls con 1% (-1), Marco Enríquez-Ominami con 1% (sin variación) y Eduardo Artés con 0% (-1).

Un 9% de los encuestados señaló que no votaría, no sabe o no respondió.

Kast aún domina en segunda vuelta

Pese al ascenso de Jara, en eventuales escenarios de segunda vuelta, Kast se impone frente a todos sus principales contendores.

Derrotaría a Jara por 12 puntos (49% vs 37%) y a Matthei por 5 puntos (42% vs 37%). En un duelo con Parisi, ambos empatarían con 38%, mientras que Kaiser perdería ante el líder del Partido Republicano por 7 puntos (39% vs 32%).

Intención de voto espontáneo y visibilidad digital

En voto espontáneo, sin lista predefinida de candidatos, Kast lidera con 28% (+3), seguido muy de cerca por Jara con 27% (+3) y Parisi con 10% (+2).

Matthei registra una baja significativa y alcanza solo 8% (-4), mientras Kaiser obtiene 6% (+1).

En cuanto a visibilidad en redes sociales, Kast se mantiene como el candidato más visto (71%), seguido por Jara (69%) y Matthei (63%).

Sin embargo, la evaluación del despliegue digital favorece a Franco Parisi (49%), seguido por Jara (45%) y Kast (43%).

Matthei aparece debilitada en percepción digital: solo un 20% dice haber visto contenido positivo sobre ella, mientras que el 54% afirma que lo que ha visto ha sido negativo.

Evaluación presidencial

La aprobación del Presidente Gabriel Boric cayó un punto, situándose en 32%, mientras que su desaprobación subió drásticamente a 66% (+9), alcanzando su nivel más alto en lo que va del año.