Este domingo se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de diciembre, la cual reveló que la aprobación del presidente Gabriel Boric bajó un punto ubicándose en el 30%. Mientras que la desaprobación al mandatario alcanzó el 64%.

Respecto a la evaluación del gabinete, el subsecretario Manuel Monsalve es el mejor evaluado con el 63%, seguido por Ximena Aguila (60%), Ana Lya Uriarte (59%), Carlos Montes (58%), Carolina Tohá (58%) y Mario Marcel (58%).

Proceso constituyente

Sobre el acuerdo constitucional presentado por los partidos políticos, un 51% está de acuerdo y 46% en desacuerdo con que la nueva Carta Magna sea redactada por 50 constituyentes electos y 24 expertos.

Los que más apoyan el acuerdo se identifican con la derecha (64%) y el centro (65%), la clase media (60%), mayores de 55 años (55%) y votaron Rechazo en el plebiscito (59%). En tanto, quienes se oponen al pacto se identifican en su mayoría con la izquierda (57%), votaron Apruebo en el plebiscito (53%) y los jóvenes (51%).

Asimismo, el 55% considera que el nuevo proceso constitucional será mejor que el realizado por la Convención Constituyente, frente al 21% que piensa que será igual y el 20% que cree que será peor.

Académicos (88%), abogados constitucionalistas sin militancia política (83%) y economistas (79%) lideran las preferencias para formar parte de la Comisión de Expertos.

Mientras que un 57% se opone a que la integren ex presidentes de la República, 68% a ex ministros de gobiernos anteriores y 76% a ex parlamentarios.