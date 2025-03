Cadem: Matthei se mantiene en primer lugar en la carrera presidencial, mientras Tohá disputa su lugar en el oficialismo

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Plaza Pública de Cadem, donde la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantiene en primer lugar, seguida por el diputado Johannes Kaiser, el fundador del Partido Republicano José Antonio Kast y la exministra del Interior Carolina Tohá.

Según el sondeo, en la preferencia presidencial espontánea, la candidata presidencial de la centroderecha se mantiene en primer lugar, revirtiendo su tendencia a la baja con un aumento de 3 puntos, alcanzando el 20%. En segundo lugar, quedó Kaiser con el 11% (-2 puntos), seguido de Kast con 10% y la precandidata del Partido por la Democracia (PPD) con 8% (-2 puntos).

Más abajo, figuran la expresidenta Michelle Bachelet (5%, -1 punto), Tomás Vodanovic (4%, +3 puntos), la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (2%, +1 punto), Franco Parisi (1%), Vlado Mirosevic (1%) y Daniel Jadue (1%).

El 31% (-7 puntos) no sabe o no responde.

