Cadem: Kast se impone con 58% frente a 42% de Jara en segunda vuelta presidencial

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, triunfaría por una ventaja de 16 puntos sobre Jeannette Jara, según el último sondeo de Cadem, previo al inicio de la veda electoral.

La encuesta Plaza Pública Cadem entregó su sondeo en la recta final de la carrera presidencial, previo al inicio de la veda electoral.

Según el estudio, en la segunda vuelta que se disputará el 14 de diciembre, el candidato José Antonio Kast triunfaría con el 58% de las preferencias, manteniendo una ventaja de 16 puntos sobre Jeannette Jara, quien alcanza el 42%.

En cuanto a la seguridad del voto, el electorado del candidato presidencial del Partido Republicano alcanza un 95%, mientras que la abanderada del Pacto Unidad por Chile se sitúa en 93%.

#Cadem Entre los votantes del líder republicano 95% tiene totalmente decidido votar por él, mientras que, entre los votantes de la representante comunista, 93% tiene totalmente decidido votar por ella#InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/DDVgTBQlL2 — Cadem_cl (@Cadem_cl) November 29, 2025

Por otro lado, al ser consultados sobre la principal razón por la que votarán nulo o en blanco en los comicios, el 36% respondió que no le gusta ninguno de los candidatos, el 30% considera que ambos representan los extremos de la política y el 7% señaló que Franco Parisi y el Partido de la Gente han llamado a votar nulo.

#Cadem En el caso de quienes no señalan preferencia, 73% dice que no le gusta ninguno, a 17% le gusta Kast y a 10% le gusta Jara.

➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S

Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/Zx4siD1rYa — Cadem_cl (@Cadem_cl) November 29, 2025

Distribución de votos en la segunda vuelta

Respecto al electorado de Franco Parisi, el 37% se inclinaría por Kast y el 22% por Jara, mientras que un 41% no sabe o no responde.

#Cadem Entre los que votaron por @ParisiPDG en primera vuelta, 37% (+3pts) se iría a @joseantoniokast , 22% a @jeannette_jara y 41% (-3pts) no sabe o no responde. En el caso de los que votaron por @Jou_Kaiser , 89% (-3pts) se iría a Kast y 11% (+3pts) no sabe o responde. pic.twitter.com/hFJUaMIj7h — Cadem_cl (@Cadem_cl) November 29, 2025

Metodología