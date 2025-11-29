País cadem

Cadem: Kast se impone con 58% frente a 42% de Jara en segunda vuelta presidencial

Por CNN Chile

29.11.2025 / 20:19

{alt}

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, triunfaría por una ventaja de 16 puntos sobre Jeannette Jara, según el último sondeo de Cadem, previo al inicio de la veda electoral.

La encuesta Plaza Pública Cadem entregó su sondeo en la recta final de la carrera presidencial, previo al inicio de la veda electoral.

Según el estudio, en la segunda vuelta que se disputará el 14 de diciembre, el candidato José Antonio Kast triunfaría con el 58% de las preferencias, manteniendo una ventaja de 16 puntos sobre Jeannette Jara, quien alcanza el 42%.

En cuanto a la seguridad del voto, el electorado del candidato presidencial del Partido Republicano alcanza un 95%, mientras que la abanderada del Pacto Unidad por Chile se sitúa en 93%.

Por otro lado, al ser consultados sobre la principal razón por la que votarán nulo o en blanco en los comicios, el 36% respondió que no le gusta ninguno de los candidatos, el 30% considera que ambos representan los extremos de la política y el 7% señaló que Franco Parisi y el Partido de la Gente han llamado a votar nulo.

Distribución de votos en la segunda vuelta

Respecto al electorado de Franco Parisi, el 37% se inclinaría por Kast y el 22% por Jara, mientras que un 41% no sabe o no responde.

Metodología

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

Mundo Venezuela responde a Trump por "cierre del espacio aéreo": “Repudia con absoluta contundencia el mensaje”
Cadem: Kast se impone con 58% frente a 42% de Jara en segunda vuelta presidencial
Héctor Noguera, Teresita Reyes y Tommy Rey reciben homenaje en la Teletón 2025
Angèlica Castro se emociona en Teletón 2025 al recordar a Eduardo Cruz-Coke, víctima de triple homicidio en La Reina: “Un gran amante de esta obra”
Pronóstico en la zona centro-sur: Vientos fuertes y posibles tornados afectarían al Biobío, La Araucanía y Los Lagos
¿Por qué el Black Friday se celebra en noviembre? Esta es la historia de su origen