Cadem: José Antonio Kast supera por primera vez a Evelyn Matthei en escenario de segunda vuelta

La encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de junio, reveló que, por primera vez, en un escenario de segunda vuelta presidencial, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, perdería ante el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Según los datos, la exalcaldesa de Providencia sería derrotada por 13 puntos porcentuales (24 % versus 37 %).

En cuanto a la preferencia presidencial espontánea, el fundador del Partido Republicano también lidera con un 24%. Le sigue la ganadora de las primarias oficialistas, Jeannette Jara, con un 16%, mientras que en tercer lugar aparece Evelyn Matthei.

📌#Cadem En escenarios de segunda vuelta, @evelynmatthei perdería por primera vez frente a @joseantoniokast por 3pts (24% vs 37%) y se impondría a @jeannette_jara por 19pts (50% vs 31%), a @Jou_Kaiser por 29pts (48% vs 19%) y a @Parisi_oficial por sólo 2pts (39% vs 37%) pic.twitter.com/FNH1aMyj1d

— Cadem_cl (@Cadem_cl) June 29, 2025