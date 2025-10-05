Cadem: Jara lidera la primera vuelta en las elecciones, pero el 40% cree que Kast será el próximo presidente

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, la candidata Jeannette Jara lidera la carrera presidencial con un 27%. Sin embargo, en expectativa presidencial, el 40% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.
En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de octubre, el sondeo presidencial indica que Jeannette Jara sigue liderando la primera vuelta con un 27% (+1 punto), seguida por José Antonio Kast con 23%, y en tercer lugar destaca Evelyn Matthei con un 15% (-2 puntos).
En cuarto lugar se encuentra Johannes Kaiser con 11%, seguido por Franco Parisi con 10% (+1 punto), Harold Mayne-Nicholls con 4% (-1 punto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 0%.
El 9% no votaría, no sabe o no responde.
🗳️ #Cadem @jeannette_jara sigue liderando la primera vuelta con 27% (+1pto), seguida por @joseantoniokast con 23%
➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S
Todos los datos en un solo lugar
#InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/eEEwDc9meO
— Cadem_cl (@Cadem_cl) October 5, 2025
➡️#Cadem En tercer lugar estás @evelynmatthei con 15% (-2pts), le siguen @Jou_Kaiser con 11%, @ParisiPDG con 10% (+1pto), @MayneNicholls con 4% (-1pto), @marcoporchile con 1% y @artes_oficial con 0%#InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/mBKbkPAnb2
— Cadem_cl (@Cadem_cl) October 5, 2025
Sin embargo, en la categoría de expectativa presidencial, el sondeo arrojó que el 40% (+1 punto) cree que la carta del Partido Republicano será el próximo presidente de la República, su nivel más alto desde el 11 de abril y 6 puntos más que la abanderada del Pacto Unidad por Chile, que llega al 34% (+3 puntos), también su mejor desempeño.
📌#Cadem En expectativa presidencial, 40% (+1pto) cree que @joseantoniokast será el próximo Presidente de Chile, su nivel más alto desde el 11 de abril de este año y 6pts más que @jeannette_jara que llega al 34% (+3pts), también su mejor desempeño#InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/Y2GePRdC1G
— Cadem_cl (@Cadem_cl) October 5, 2025
⭕ #Cadem En atributos presidenciales, @jeannette_jara se perfila como una candidata “tolerante frente a la diversidad” (40%), “simpática/o” (37%) y “cercano/a, conoce las necesidades de las personas” (37%), entre otros#InsightChile #PlazaPublica pic.twitter.com/6A4BIDcQMD
— Cadem_cl (@Cadem_cl) October 5, 2025
Por otro lado, respecto al anuncio del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 que presentó el Presidente Gabriel Boric en cadena nacional, este alcanzó un 61% de visibilidad y un 34% de evaluación positiva.
Además, el 54% está en desacuerdo con que se eliminen 600 millones de dólares de libre disposición para que el próximo gobierno pueda financiar sus proyectos.
En esa línea, el 46% considera poco o nada probable que el Estado pueda recortar 6 mil millones de dólares del gasto actual; si eso ocurriera, el 55% cree que es muy probable que los beneficios sociales se vean afectados.
Finalmente, el 33% (-1 punto) aprueba la gestión del jefe de Estado, mientras que el 63% (+2 puntos) la desaprueba.
La encuesta se realizó mediante contacto telefónico a través del sistema CATI a hombres y mujeres mayores de 18 años en las 16 regiones del país. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el miércoles 1 y el viernes 3 de octubre de 2025.
Se efectuaron un total de 9.547 llamadas para obtener 1.005 encuestados, lo que representa un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.