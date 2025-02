En una nueva edición de la encuesta Cadem, se destacan las preferencias de los candidatos de cara a las elecciones presidenciales. Se mantiene en el primer lugar la candidata de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei. En segundo lugar, se acerca el diputado Johannes Kaiser, mientras que en tercer lugar se posiciona la exalta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

⭕#Cadem Matthei supera a @joseantoniokast por 14pts (43% vs 29%), a @Orrego por 18pts (47% vs 29%), a @Jou_Kaiser por 23pts (50% vs 27%), a Eduardo Frei por 25pts (50% vs 25%) y a @Carolina_Toha por 26pts (51% vs 25%) pic.twitter.com/7wNrJLRi2V

