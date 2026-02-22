País cadem

Cadem: El 54% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast

Por CNN Chile

22.02.2026 / 20:21

En la recta final de la administración de Gabriel Boric y el inicio de un nuevo Gobierno el próximo 11 de marzo, la encuesta de Plaza Pública Cadem mostró las expectativas de la ciudadanía.

En una nueva encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de febrero, se abordaron las expectativas de la ciudadanía ante el Gobierno entrante.

En ese contexto, el 54% (-2 pts) cree que a Chile le irá bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast, 21% (-5 pts) considera que le irá regular y 21% (+5 pts) opina que le irá mal.

En cuanto a las medidas económicas, destaca el recorte del gasto fiscal por US$ 6 mil millones; sin embargo, el 70% estima que es la más difícil de cumplir.

Otras propuestas consideradas importantes incluyen destrabar inversiones por US$ 12 mil millones (28%) y reducir el impuesto a las empresas del 27% al 23% para 2029 (22%).

Entre las medidas consideradas más fáciles de cumplir se encuentran: crear un comité económico permanente en La Moneda (57%), establecer una oficina destinada a agilizar la inversión (56%) y digitalizar el Ministerio del Trabajo (52%).

Aprobación del Gobierno de Gabriel Boric

Durante la tercera semana de febrero, un 35% (+2 pts) aprueba la gestión del Mandatario Gabriel Boric, mientras que un 60% (+1 pt) la desaprueba.

Metodología

