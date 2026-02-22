Cadem: El 54% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast

En la recta final de la administración de Gabriel Boric y el inicio de un nuevo Gobierno el próximo 11 de marzo, la encuesta de Plaza Pública Cadem mostró las expectativas de la ciudadanía.

En una nueva encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de febrero, se abordaron las expectativas de la ciudadanía ante el Gobierno entrante.

En ese contexto, el 54% (-2 pts) cree que a Chile le irá bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast, 21% (-5 pts) considera que le irá regular y 21% (+5 pts) opina que le irá mal.

En cuanto a las medidas económicas, destaca el recorte del gasto fiscal por US$ 6 mil millones; sin embargo, el 70% estima que es la más difícil de cumplir.

Otras propuestas consideradas importantes incluyen destrabar inversiones por US$ 12 mil millones (28%) y reducir el impuesto a las empresas del 27% al 23% para 2029 (22%).

Entre las medidas consideradas más fáciles de cumplir se encuentran: crear un comité económico permanente en La Moneda (57%), establecer una oficina destinada a agilizar la inversión (56%) y digitalizar el Ministerio del Trabajo (52%).

⬆️#Cadem 54% (-2pts) cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno, 21% (-5pts) opina que le va a ir regular y 21% (+5pts) que le irá mal

➡️ https://t.co/UpjhTVzZ0S

Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/14mlCsAFwk — Cadem_cl (@Cadem_cl) February 22, 2026

⭕️#Cadem Recorte del gasto fiscal por US$ 6 mil millones es considerada la principal medida económica del nuevo gobierno (40%), pero también la más difícil de cumplir (70%)

➡️ https://t.co/UpjhTVzrbk

Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/IFSXubXuhq — Cadem_cl (@Cadem_cl) February 22, 2026

Aprobación del Gobierno de Gabriel Boric

Durante la tercera semana de febrero, un 35% (+2 pts) aprueba la gestión del Mandatario Gabriel Boric, mientras que un 60% (+1 pt) la desaprueba.

Metodología