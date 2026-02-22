Cadem: El 54% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast
En la recta final de la administración de Gabriel Boric y el inicio de un nuevo Gobierno el próximo 11 de marzo, la encuesta de Plaza Pública Cadem mostró las expectativas de la ciudadanía.
En ese contexto, el 54% (-2 pts) cree que a Chile le irá bien con el nuevo Gobierno de José Antonio Kast, 21% (-5 pts) considera que le irá regular y 21% (+5 pts) opina que le irá mal.
En cuanto a las medidas económicas, destaca el recorte del gasto fiscal por US$ 6 mil millones; sin embargo, el 70% estima que es la más difícil de cumplir.
Otras propuestas consideradas importantes incluyen destrabar inversiones por US$ 12 mil millones (28%) y reducir el impuesto a las empresas del 27% al 23% para 2029 (22%).
Entre las medidas consideradas más fáciles de cumplir se encuentran: crear un comité económico permanente en La Moneda (57%), establecer una oficina destinada a agilizar la inversión (56%) y digitalizar el Ministerio del Trabajo (52%).
Aprobación del Gobierno de Gabriel Boric
Durante la tercera semana de febrero, un 35% (+2 pts) aprueba la gestión del Mandatario Gabriel Boric, mientras que un 60% (+1 pt) la desaprueba.
