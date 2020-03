La encuesta Plaza Pública Cadem tomó la decisión de dejar de publicar datos asociados al Apruebo y Rechazo, y de la Convención Mixta y Constitucional, que serán consultados en el plebiscito del próximo 26 de abril.

Así lo anunció el gerente de Asuntos Públicos de la medición, Roberto Izikson, quien en conversación con El Mercurio explicó que la principal razón se debe a la prohibición por ley de publicar encuestas 15 días previos a la elección.

“Aunque siguiéramos midiendo, de todas maneras deberíamos dejar de publicar semanas antes del plebiscito. Y lo que sabemos es que los resultados cambian en las últimas tres semanas“, dijo.

Consultado sobre si la decisión se relaciona con las críticas que recibieron en general los sondeos luego de las elecciones presidenciales de 2017, el cientista político indicó que “los resultados no se dan vuelta, pero se mueven. No cambia el resultado global: ese año Piñera iba a ser el primero y Guillier, el segundo”.

“Y hoy día la sociedad no está dispuesta a tolerar márgenes de error ni a entender los procesos metodológicos que hay detrás. Entonces, ya que no tenemos las condiciones de anticipar exactamente, dentro de los márgenes de error, decidimos no seguir publicando”, continuó.

Lo anterior no es lo único. Existe una segunda razón detrás de la determinación que, explicó, “está asociada a que esta es una elección inédita al ser el primer plebiscito en democracia y en contexto de voto voluntario. Y medir un plebiscito es más complejo que medir una elección”.

“En un plebiscito hay dos alternativas, pero son dos ideas y conceptos, y la experiencia internacional da cuenta de que es más complejo medir plebiscitos, como pasó en Colombia y el Brexit. Puede ocurrir un fenómeno que se da con más fuerza en los plebiscitos, que se la espiral del silencio; es decir, que producto de que hay un ambiente muy favorable para las condiciones del Apruebo, estimuladas, por ejemplo, por el Festival de Viña, quienes están por el Apruebo podrían ocultar su predisposición por el Rechazo”, agregó.

Con respecto a la existencia de una mayoría silencia, Izikson aseguró que “nosotros lo hemos estudiado, y no la hemos encontrado. Hemos hecho los esfuerzos por romper esas espirales del silencio y hasta ahora no lo hemos encontrado (…) Más importante que eso es el voto voluntario“.

“El resultado del plebiscito dependerá de la gente que vote. Hoy los resultados no han cambiado mucho, pero eso depende de que tengamos un plebiscito con alta participación, cercano al 70%. En la medida en que vote menos gente, el resultado va a ir cambiando”, añadió.

Finalmente, con respecto a los resultados del plebiscito, afirmó que “hoy la probabilidad de que gane el Apruebo es superior al 95%, pero lo que no sabemos todavía es la brecha que va a haber producto de la participación”.

“Hay una alta correlación entre aquellos que rechazan una nueva Constitución y los que consideran que esta es una crisis de orden público. En la medida en que la violencia tuviera una tendencia al alza y se pareciera a la de noviembre -ojalá que no-, sí puede tener un efecto concreto en que aumente el Rechazo“, cerró.