Cadem: Aprobación del presidente Kast desciende a un 47% tras anuncio de alza en las bencinas

El sondeo también reveló que el 59% de los encuestados considera que el aumento en el precio de los combustibles pudo haberse evitado, mientras que el 43% sostiene que el Estado cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem evidenció este miércoles un cambio en la percepción ciudadana hacia el presidente José Antonio Kast, en medio de la controversia por el alza en el precio de los combustibles, la que empezará a regir esta semana.

Por primera vez en este periodo, la desaprobación del mandatario se ubica por encima de su aprobación.

El respaldo al jefe de Estado descendió a 47%, marcando una caída de cuatro puntos en comparación con el sondeo anterior y acumulando un retroceso de 10 puntos desde el inicio de su gobierno.

En contraste, la desaprobación alcanzó el 49%, tras subir siete puntos en la última medición y 15 puntos respecto de los primeros días de la administración.

Percepción del aumento del precio de la bencina

El estudio refleja además un amplio escepticismo frente a la medida.

Un 59% de los encuestados considera que el aumento en las bencinas pudo haberse evitado, mientras que un 43% sostiene que el Estado cuenta con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.

Solo un tercio de los consultados respalda la tesis oficial de una situación económica crítica.

Responsabilidad en el alza

Respecto a las responsabilidades por el alza, la opinión pública se inclina mayoritariamente por factores internacionales: un 46% apunta a la guerra en Medio Oriente.

Sin embargo, un 31% atribuye la situación al gobierno actual y un 21% a la administración anterior.

Afectación por aumento en bencinas

En el plano personal, el impacto económico aparece como una preocupación dominante.

Un 85% anticipa que el incremento en los combustibles afectará su vida diaria, y un 39% identifica a la clase media como el sector más perjudicado.

Para enfrentar este escenario, un 66% afirma que reducirá otros gastos, mientras que un 61% prevé complicaciones económicas importantes.