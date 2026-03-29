Cadem: Aprobación de Kast cae al 43% y Sedini y Quiroz son los ministros peor evaluados

La última medición reveló una nueva baja en la aprobación de la gestión del Presidente José Antonio Kast

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló que el alza de los combustibles continúa impactando al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El nuevo sondeo mostró que la aprobación del Mandatario cayó 4 puntos respecto a la medición anterior , situándose en 43%, mientras que la desaprobación a su gestión alcanzó el 51%.

Por su parte, Mara Sedini, con un 42%, y Jorge Quiroz, con un 44%, figuran como los ministros peor evaluados del gabinete.

Alza de los combustibles

Respecto al alza de los combustibles, Un 60% (+1 punto) de los encuestados considera que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable, mientras que un 72% habría preferido que se hiciera de manera gradual.