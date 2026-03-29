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Cadem: Aprobación de Kast cae al 43% y Sedini y Quiroz son los ministros peor evaluados

Por CNN Chile

29.03.2026 / 20:15

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La última medición reveló una nueva baja en la aprobación de la gestión del Presidente José Antonio Kast

La nueva edición de la encuesta  Plaza Pública – Cadem, reveló que el alza de los combustibles continúa impactando al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El nuevo sondeo mostró que la aprobación del Mandatario cayó 4 puntos respecto a la medición anterior , situándose en 43%, mientras que la desaprobación a su gestión alcanzó el 51%.

Por su parte, Mara Sedini, con un 42%, y Jorge Quiroz, con un 44%, figuran como los ministros peor evaluados del gabinete.

Alza de los combustibles

Respecto al alza de los combustibles, Un  60% (+1 punto) de los encuestados considera que la decisión del gobierno de subir el precio de los combustibles era evitable, mientras que un 72% habría preferido que se hiciera de manera gradual.

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