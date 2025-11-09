Cadem: 69% está de acuerdo con decisión de convertir Punta Peuco en una cárcel común

La última medición reveló un amplio apoyo a la decisión de convertir Punta Peuco en una cárcel común.

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, abordó la decisión del gobierno de Gabriel Boric de convertir Punta Peuco en una cárcel común.

El sondeo reveló que un 69% de las personas consultadas se mostró de acuerdo con la modificación del recinto penal, mientras que un 76% afirma que escuchó hablar de esta medida.

El estudio también mostró que el 34% de los encuestados opina que los militares presos por delitos de derechos humanos que estén gravemente enfermos o tengan una edad muy avanzada deben tener derecho a beneficios carcelarios, esto es cuatro puntos menos que septiembre de 2023.

En tanto, el 63% piensa que no deben tener beneficios carcelarios y que deben cumplir sus condenas sin importar su edad o salud.