Cadem: 69% está de acuerdo con decisión de convertir Punta Peuco en una cárcel común

Por CNN Chile

09.11.2025 / 21:05

La última medición reveló un amplio apoyo a la decisión de convertir Punta Peuco en una cárcel común.

La nueva edición de la encuesta  Plaza Pública – Cadem, abordó la decisión del gobierno de Gabriel Boric de convertir Punta Peuco en una cárcel común.

El sondeo reveló que un 69% de las personas consultadas se mostró de acuerdo con la modificación del recinto penal, mientras que un 76% afirma que escuchó hablar de esta medida.

El estudio también mostró que el 34% de los encuestados opina que los militares presos por delitos de derechos humanos que estén gravemente enfermos o tengan una edad muy avanzada deben tener derecho a beneficios carcelarios, esto es cuatro puntos menos que septiembre de 2023.

En tanto, el 63% piensa que no deben tener beneficios carcelarios y que deben cumplir sus condenas sin importar su edad o salud.

