Cadem: 62% está de acuerdo con revocar la gratuidad a estudiantes que cometan actos violentos

El estudio también evidencia un giro en las prioridades ciudadanas: la economía y el empleo pasan al primer lugar con 65% (+24 puntos), desplazando a la seguridad al segundo puesto con 56% (-5 puntos).

El respaldo a sanciones más estrictas contra la violencia en espacios universitarios marcó la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo 12 de abril.

El dato más relevante del sondeo muestra que un 62% está de acuerdo con revocar la gratuidad universitaria a cualquier estudiante que cometa actos violentos, evidenciando un amplio apoyo ciudadano a medidas más severas.

En la misma línea, la encuesta refleja un rechazo transversal a la agresión contra la ministra Lincolao: Un 79% considera muy grave el ataque.

Además, un 70% está de acuerdo con expulsar a los estudiantes que destruyeron infraestructura y mobiliario, mientras que un 67% con expulsar a los que buscaron agredir físicamente a la ministra.

Por otra parte, el estudio abordó la evaluación del primer mes de gobierno del Presidente José Antonio Kast, donde un 42% aprueba su gestión (+1 punto) y un 53% la desaprueba (-1 punto), sin variaciones significativas respecto de la medición anterior.

Asimismo, un 52% considera que el gobierno ha sido peor de lo que esperaba.

En cuanto a las prioridades ciudadanas, la economía y el empleo pasan a ocupar el primer lugar con un 65% (+24 puntos), desplazando a la seguridad, que baja al segundo puesto con un 56% (-5 puntos), tras haber liderado las preocupaciones durante los últimos años.