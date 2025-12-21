Cadem: 55% de los encuestados piensa que le va a ir “muy bien o bien” al gobierno de Kast

El sondeo reveló además un amplio respaldo ciudadano a la idea de que el Presidente electo viva en La Moneda (60%) y la recuperación del rol de la primera dama (66%).

La primera encuesta Plaza Pública de Cadem, publicada este domingo, tras la segunda vuelta presidencial mostró que más de la mitad de los chilenos tiene expectativas positivas frente al gobierno entrante de José Antonio Kast.

Al preguntar “Independiente de su preferencia en la última elección presidencial, ¿cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno?”, un 55% de los encuestados respondió que “muy bien o bien”.

Un 18% consideró que sería “regular”, mientras que un 20% dijo que sería “mal o muy mal” y un 7% no respondió o no supo qué contestar.

Cerrar las fronteras: Las medidas más esperadas

En cuanto a las promesas de campaña más valoradas, el 60% señaló que la principal expectativa del Presidente electo es el “cierre de la frontera para terminar con la inmigración ilegal”.

Le siguieron el “ajuste fiscal para reducir el gasto del Estado en 6 mil millones de dólares” (29%), el “crecimiento de la economía al 4% e incentivar la creación de empleos” (19%), la “neutralización del funcionamiento y finanzas del crimen organizado” (16%) y la realización de una “completa auditoría al Estado” (14%).

La encuesta también consultó sobre la residencia del Presidente en La Moneda y el rol de la Primera Dama.

Un 60% consideró “buena idea” que Kast viva en el palacio presidencial, mientras que un 66% apoyó la recuperación del rol de la primera dama durante su gobierno.