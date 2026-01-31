Cadáver aparece 12 horas después de volcamiento en Ruta 5: Peritajes buscan aclarar vínculo con el auto

El vehículo volcado fue hallado cerca de la medianoche del jueves en el kilómetro 1.001, entre Puerto Varas y Llanquihue, sin ocupantes a la vista. Doce horas después, un nuevo llamado alertó por un cuerpo en el bandejón central y la Fiscalía ordenó diligencias especializadas.

Fiscalía investiga el hallazgo de un cadáver ocurrido 12 horas después de un volcamiento registrado en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 1.001, en el tramo entre Puerto Varas y Llanquihue, en la Región de Los Lagos.

Según lo informado por Radio Bío Bío, el auto quedó volcado en una zanja de la pista sur-norte y, tras un segundo aviso de emergencia, fue encontrado un cuerpo en el bandejón central.

De acuerdo con el relato entregado por Carabineros, Bomberos y el SAMU acudieron a dos procedimientos distintos tras alertas de conductores que transitaban por la carretera.

La primera concurrencia ocurrió cerca de la medianoche del jueves, cuando se informó el volcamiento de un vehículo que quedó en la zanja derecha de la pista sur-norte. Los equipos revisaron el área y concluyeron que no había ocupantes en el lugar.

El mayor de Carabineros Félix Sánchez informó que, 12 horas después del primer procedimiento, se recibió un nuevo llamado a los números de emergencia que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el bandejón central de la carretera.

La víctima fue descrita como un hombre con domicilio en Puerto Montt. El material no informó su identidad ni las causas de muerte.

Las diligencias ordenadas por Fiscalía

Tras conocerse el hallazgo, la Fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), las que se complementaron con trabajo del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

Entre las acciones descritas, SIAT fijó fotográficamente el vehículo —un Lexus que quedó entre matorrales— y levantó puntos que podrían dar cuenta del volcamiento, incluyendo huellas en el pasto colindante a la ruta. También realizó mediciones en el bandejón central, donde se encontró el cuerpo.